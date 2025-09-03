سحب عابرة على كامل البلاد والحرارة تصل إلى 41 درجة

يتميز طقس اليوم الأربعاء، ببعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة في الصباح بالجنوب الشرقي ثم سحب عابرة على كامل البلاد.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر متموج بالشمال و قليل الاضطراب بخليج الحمامات ومضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28 و 33 درجة ما عدا بالجنوب الغربي حيث تتراوح بين 34 و 38 درجة و تصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب.

