سحب عابرة على كامل البلاد والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب عابرة على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بالشمال الغربي مع أمطار متفرقة.

تكون الريح جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد ثم تتقوى أثناء الليل قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية، أما البحر مضطرب فمتموج ثم شديد الاضطراب ليلا.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 14 و 18 درجة بالشمال و الوسط الغربي و بين 18 و22 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;سحب;طقس