سحب عابرة مع رياح قوية

يكون طقس اليوم الخميس، مغشى بسحب عابرة بأغلب المناطق.
تكون الريح جنوبية شرقية بالشمال و الوسط و شرقية بالجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب و يكون محليا هائج بمنطقة سرات و بخليج قابس.
تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و 24 درجة بالشمال والوسط والمناطق الشرقية للجنوب وبين 25 و 31 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 33 درجة بأقصى الجنوب.
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