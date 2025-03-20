سحب عابرة مع رياح قوية

يكون طقس اليوم الخميس، مغشى بسحب عابرة بأغلب المناطق.

تكون الريح جنوبية شرقية بالشمال و الوسط و شرقية بالجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب و يكون محليا هائج بمنطقة سرات و بخليج قابس.

تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و 24 درجة بالشمال والوسط والمناطق الشرقية للجنوب وبين 25 و 31 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 33 درجة بأقصى الجنوب.

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