سحب عابرة نهارا وأمطار متفرقة ليلاً

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال الغربي مع أمطار متفرقة ثم تشمل آخر النهار وأثناء الليل بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط والجنوب وتكون مؤقتا رعدية.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر متموج بالشمال ومضطرب فقليل الإضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 14 و 19 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

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