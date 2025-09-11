سحب عابرة والحرارة أقصاها 38 درجة

اخر تحديث : 11/09/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سحب

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بمناطق أقصى الشمال والجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بالشمال و شديد الإضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية.
تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و 31 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط وبين 32 و 38 درجة ببقية الجهات.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق