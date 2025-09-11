سحب عابرة والحرارة أقصاها 38 درجة

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بمناطق أقصى الشمال والجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بالشمال و شديد الإضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و 31 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط وبين 32 و 38 درجة ببقية الجهات.

