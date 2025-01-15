سحب عابرة والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال وبأقصى الجنوب الشرقي ثم محليا الوسط آخر النهار.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ومعتدلة إلى ضعيفة ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب إلى متموج بالسواحل الشرقية و متموج بالشمال.

الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 06 و 12 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 12 و 17 درجة ببقية الجهات.

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