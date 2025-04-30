سحب عابرة والحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغشى بضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب الى شديد الاضطراب بمنطقة سرات و قليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع نسبي و تتراوح القصوى بين 20 و 23 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية و بالمرتفعات و بين 24 و 27 درجة ببقية الجهات و تصل الى 29 درجة بأقصى الجنوب.

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