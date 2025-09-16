سحب قليلة بأغلب المناطق مع بحر هادئ

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب قليلة بأغلب المناطق تتكاثف محليا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الشمالية وبالمرتفعات.
يكون البحر عامة هادئا إلى قليل الاضطراب ويصبح تدريجيا مضطربا بمنطقة سرات.
تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 35 و 39 درجة ببقية الجهات.
