سحب قليلة بأغلب المناطق والبحر مضطرب

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب قليلة بأغلب المناطق و تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار، أما البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

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