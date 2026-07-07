سحب قليلة على كامل البلاد والحرارة في ارتفاع

اخر تحديث : 07/07/2026
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

طقس

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار.
تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسيا آخر النهار قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب، أما البحر قليل الاضطراب.
الحرارة في ارتفاع نسبي حيث تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات.


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