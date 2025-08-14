سحب قليلة مع بحر هادئ

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب قليلة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل بعض الجهات الشرقية.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء السحب الرعدية لتصل مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات، أما البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات.

