سحب قليلة والحرارة أقصاها 37 درجة

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف محليا بعد الظهر بالشمال الغربي.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر عامة مضطرب فتدريجيا متموج بالشمال وخليج الحمامات.
تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال وبالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات.
