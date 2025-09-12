سحب قليلة والحرارة أقصاها 37 درجة

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف محليا بعد الظهر بالشمال الغربي.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر عامة مضطرب فتدريجيا متموج بالشمال وخليج الحمامات.

تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال وبالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات.

