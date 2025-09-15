سحب قليلة والحرارة أقصاها 39 درجة

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ضعيفة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بأقصى الجنوب وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات مع السحب الرعدية، أما البحر قليل الإضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 35 و 39 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :حرارة;سحب;طقس