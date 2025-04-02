سحب قليلة والحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغشى بسحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق.

تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى بعد الظهر بالسواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، أما البحر متموج ثم مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج قابس و بالشمال.

أما الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 17 و 22 درجة بالشمال و الوسط و الجنوب الشرقي و بين 23 و 28 درجة ببقية الجهات و تصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب.

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