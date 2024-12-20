سحب كثيفة بالشمال في أغلب الجهات والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب عابرة بأغلب الجهات فأحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية إلى قوية جدا قرب السواحل وقوية نسبيا فقوية داخل البلاد، أما البحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال وشديد الإضطراب فهائج بالسواحل الشرقية.

الحرارة في انخفاض حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وال تتجاوز 08 درجات بالمرتفعات وبين 16 و 21 درجة ببقية الجهات.

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