سحب كثيفة آخر الليل بالسواحل الشرقية مع بعض الأمطار

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بضباب محلي كثيف في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف أحيانا آخر الليل بالسواحل الشرقية للشمال و الوسط مع بعض الأمطار المحلية.

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب.

الحرارة عامة في استقرار وتتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية و بالمرتفعات الغربية و بين 25 و 30 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;السواحل الشرقية;سحب;طقس