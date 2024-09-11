سحب كثيفة بأقصى الشمال والحرارة في استقرار

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغشى بسحب عابرة على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بمناطق أقصى الشمال مع بعض الأمطار المتفرقة.

تكون الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في استقرار نسبي حيث تتراوح القصوى بين 25 و 31 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية الشرقية وبين 31 و 35 درجة ببقية الجهات.

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