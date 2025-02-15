سحب كثيفة بالشمال مع بعض الأمطار المتفرقة

يكون طقس اليوم السبت، مغشى بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالشمال مع بعض الأمطار المتفرقة.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بخليج قابس وشديد الاضطراب فمحليا هائج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 11 و 15 درجة بالشمال وبالمرتفعات الغربية و بين 16 و 19 درجة بالجهات الشرقية للوسط و بين 20 و 23 درجة ببقية المناطق.

كلمات البحث :أمطار;سحب;طقس