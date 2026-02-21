سحب كثيفة بالشمال مع بعض الأمطار بأقصى الشمال الغربي

يتميز طقس اليوم السبت، بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالشمال مع بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال الغربي.

تكون الريح شمالية غربية قوية قرب السواحل وبالمرتفعات حيث تتجاوز مؤقتا وفي شكل هبات 90 كلم/س وقوية نسبيا فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر هائج بالشمال وشديد الإضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 11 و 16 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط و بين 17 و 22 درجة ببقية الجهات.

