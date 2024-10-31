سحب كثيفة مع أمطار متفرقة بعد الظهر بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم الخميس، ببعض السحب تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالجهات الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل محليا المناطق الشرقية آخر النهار و أثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب إلى شديد الإضطراب بخليج قابس وبمنطقة سرات وقليل الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 26 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبالمرتفعات الغربية وبين 27 و 33 درجة ببقية الجهات.

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