سحب لائحة حجب الثقة عن رئيس المجلس الوطني للجهات و الأقاليم

قرر النواب المعنيون بإيداع لائحة سحب ثقة من رئيس المجلس الوطني للجهات و الأقاليم عماد الدربالي في بيان أصدروه يوم الأربعاء، سحب اللائحة » انتصارا للغة الحوار وتغليبا لمصلحة الوطن، وفق تعبيرهم.
كما اعتبر النواب في بيانهم أن اعتماد آلية سحب الثقة تندرج ضمن مشروعية النقد من جهة و تغليب الحكمة في التوافق من جهة ثانية، مبينين أن القرار اتخذ اثر » جلسة داخلية مطولة جمعت النواب الممضين على اللائحة برئيس المجلس ونائبيه، تم خلالها طرح جميع النقاط الخلافية اثر تشخيص لواقع المؤسسة و تقديم « رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى الارتقاء بنجاعة هياكل المجلس وتطوير آليات عمله.
كلمات البحث :رئيس المجلس الوطني للجهات و الأقاليم;لائحة حجب الثقة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.