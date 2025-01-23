سعيد: آن الأوان لقراءة التاريخ وتدارك أخطاء الماضي والنهوض مجددا بقارتنا الأفريقية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 23 جانفي 2025 بقصر قرطاج، سيد أحمد ولد أبوه وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني مبعوثا خاصا محمّلا برسالة خطية موجّهة إلى رئيس الدولة من قبل محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأعرب رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، عن اعتزاز تونس بالروابط المتينة التي تجمعها بموريتانيا منذ ستينات القرن الماضي، وأكّد على حرص بلادنا القوي على مزيد تطوير هذه العلاقات المتميّزة تجسيما لما يربط الشعبين الشقيقين في البلدين من أواصر أخوة راسخة وصادقة.

من جهة أخرى، أشار رئيس الجمهورية إلى ما تواجهه القارة الإفريقية من رهانات كبيرة وتحديات عديدة في ظلّ التقلبات المتسارعة التي يشهدها العالم بأسره اليوم، مشدّدا على أنه على الدول الإفريقية أن تكون في موعد مع التاريخ حتى تتبوّأ القارة الإفريقية مكانها الطبيعي في العالم وتتجاوز آثار عقود من الاستعمار والحروب والأزمات وتتفرّغ إلى البناء من جديد وفق مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القارة وتترجم إرادات شعوبها وخياراتها.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن التحديات التي تواجهها إفريقيا اليوم، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لا يمكن مواجهتها فرادى بل يجب مقاربتها مقاربة جماعية بفكر مشترك وبمفاهيم جديدة حتى تتمكّن الدول الإفريقية من استغلال ثرواتها البشرية والطبيعية الضخمة على الوجه الذي ترتضيه شعوبها وتصير فاعلة في المشهد الدولي.

وذكّر رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، باعتزاز تونس بالانتماء للقارة الإفريقية وبدعواتها إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة. فشعوب القارة عانت الكثير في غياب رؤية مشتركة تحقق الحلم الذي راود الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية، وقد آن الأوان لقراءة التاريخ وتدارك أخطاء الماضي والنهوض مجددا بقارتنا لفتح طريق جديدة لبناء مستقبل أفضل للشعوب الإفريقية.

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