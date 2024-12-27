سعيد: أهم سُدّ لمواجهة كل أشكال التحديات هو وحدة وطنية صمّاء

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم أمس الخميس 26 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء الذي تم خلاله التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ومن بينها، على وجه الخصوص، مشروع قانون يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، ومشروع قانون أساسي يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه.

كما تم التداول أيضا في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل المتعلقة بالمناولة، بالإضافة إلى مشروع أمر يتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.

وهنأ رئيس الدولة في كلمه له الشعب التونسي بالسنة الميلادية الجديدة، مؤكدا أنها ستكون سنة رفع كل التحديات وتجسيد آمال الشعب التونسي وانتظاراته المشروعة في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية.

وأبرز الرئيس بأن أهم سُدّ لمواجهة كل أشكال التحديات هو وحدة وطنية صمّاء تتكسّر على جدارها كل المحاولات اليائسة لضرب الاستقرار.

كما دعا سعيد كل مسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته إلى أن يكون مثالا في العطاء وفي التّعفف فالمسؤوليته أمانه وليست أريكة يجلس عليها من أؤتمن على حملها، وفق قوله.

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