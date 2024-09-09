سعيد: أولى الأولويات هي حفظ حقوق العمال في القطاعين العام والخاص

استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، كمال المدوري، رئيس الحكومة، نتائج مشاركة تونس في القمة الصينية الأفريقية التي انعقدت مؤخرا ببكين.

ومن بين أهم المحاور التي ركّز عليها رئيس الجمهورية نتائج المحادثات حول توريد حافلات في أسرع الأوقات للتخفيف من المعاناة التي يكابدها المواطنون في تنقلاتهم، إلى جانب مشروع إنشاء سكة حديدية تربط بين شمال البلاد وجنوبها.

وإلى جانب قطاع النقل، تناول هذا اللقاء استعداد جمهورية الصين الشعبية للمساهمة في إنجاز مشروع مدينة الأغالبة الصحية، واستعدادها أيضا لإعادة تهيئة الحي الرياضي بالمنزه، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لقبول تصدير عدد من المنتجات التونسية من قبل جمهورية الصين الشعبية.

وعلى صعيد آخر، تناول الاجتماع جدول أعمال مجلس الوزراء القادم حيث أكد رئيس الجمهورية على أن أولى الأولويات هي المجال الاجتماعي وحفظ حقوق العمال سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص قائمة على العدل والإنصاف.

كلمات البحث :الأولويات;سعيد;عمال