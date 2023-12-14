سعيد: احتجاجات كاذبة تتخفى وراءها لوبيات والدولة ستستمر بقطع النظر على الأشخاص

أكد رئيس الدولة قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني يوم أمس الأربعاء، أن هناك احتجاجات كاذبة تتخفى وراءها لوبيات الهدف منها الإبقاء على هذه اللوبيات، مشددا على أن الدولة ستستمر بقطع النظر على الأشخاص.

وقال الرئيس إن عدَدًا من المرافق العمومية لا تعمل بصفة طبيعية، معلنا أنه سيتم تعديل الفصل 96 في أقرب الآجال حتى لا يتعلل به من يُريد أن يتعلل مشيرا في الآن ذاته إلى أن أحد الأشخاص أراد أن يدفع مبلغا مطلوبا لأحد القباضات المالية ولكن رُفض ذلك.

وأبرز الرئيس بأن هناك في الإدارة من يترقب الانتخابات ويعمل لحسابات سياسية، داعيا إياهم للانتظار خارج الإدارة.

وأضاف الرئيس: « على المسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة وإلا لا مكان لهم في الدولة.. من لا يُريد أن يتحمل المسؤولية سيتم اتخاذ إجراءات لتطهير الإدارة وسيادتنا لن نفرط فيها » .

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