سعيد: اختيارات بمثابة الجريمة أدت إلى القضاء على كل مظاهر الحياة بقابس

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، خلال اجتماعه بكلّ من مصطفى الفرجاني، وزير الصحة، وحبيب عبيد، وزير البيئة، وفاطمة ثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، أنه تم اغتيال البيئة بمدينة قابس منذ سنوات طويلة وتفشت الأمراض هناك كالسرطان وهشاشة العظام.

وشدد الرئيس على أن وجود اختيارات بمثابة الجريمة أدت إلى القضاء على الواحات وعلى كل مظاهر الحياة بقابس، مشيرا إلى ما حصل في المدة الأخيرة من استنشاق مواطنين للسموم وتوجيه عدد منهم إلى مستشفيات العاصمة، مؤكدا أن حالتهم الآن مستقرة .

وقال الرئيس إنه لا بد من معالجة الوضع حيث هناك اخلالات وقعت لعدم القيام بالصيانة على الوجه المطلوب والتقصير في التعهد بهذه المنشآت الصناعية، مبرزا بأن الحلول ممكنة لتفادي الأوضاع ولوضع خطط جديدة تعيد إلى واحة قابس بريقها.

وأفاد الرئيس بأن الدراسات موجودة ولكن لا بد من توفير الإمكانيات، مؤكدا أنه لا بد من انقاذ مدينة قابس من الوضع البيئي والجرائم التي استمرت على مدى سنوات.

