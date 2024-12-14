سعيد: الإرث ثقيل نتيجة لعقود من التخريب ولكن الإرادة ثابتة لتحدّي كل الصعوبات

استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، كمال المدوري، رئيس الحكومة، سير العمل الحكومي بوجه عام، وتنفيذ التعليمات التي أذن بها رئيس الدولة في عدد من القطاعات ومن بينها، مجددا، قطاع النقل ومزيد مضاعفة المجهودات من أجل استقدام عدد من وسائل النقل في أقرب الأوقات.

كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى الإجراء الذي أذن به في تخصيص كميات من زيت الزيتون للسوق المحلية بأسعار مقبولة فيستفيد منها التونسيون سواء كانوا فلاحين أو مستهلكين، هذا فضلا عن فتح آفاق أوسع للتصدير.

وعلى صعيد آخر، أكّد رئيس الجمهورية على تحسين الخدمات للمواطنين من قبل الإدارة، وعلى ضرورة أن يستشعر كل مسؤول أنه في خدمة المواطنين، هذا إلى جانب ضرورة اختيار المسؤولين لا بناء على الكفاءة فقط بل أيضا وقبلها بناء على الشعور بالمسؤولية الوطنية. فتونس تعجّ بالكفاءات وتعجّ أيضا بالوطنيين الصادقين الذين لا يفكّرون إلا في عزّة هذا الوطن وكرامته.

وخَلُصَ رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الإرث ثقيل نتيجة لعقود من التخريب، ولكن الإرادة ثابتة لتحدّي كل الصعوبات وبناء الدولة الاجتماعيّة التي يطالب بها التونسيون والتونسيات.

كلمات البحث :الإرث;الصعوبات;تخريب;سعيد