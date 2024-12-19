سعيد: الإرث ثقيل وحجم الخراب كبير لكن يجب أن يتحلى كل مسؤول بعقلية المناضل

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، على اجتماع لأعضاء الحكومة شدّد فيه على ضرورة استبطان كل مسؤول، مهما كانت الـمسؤولية التي يتحمّلها، آمال الشعب التونسي ويشعر بتطلعاته ويسعى إلى إيجاد الحلول العاجلة ويُذلّل الصعوبات التي تعترض المواطنين.

وأوضح رئيس الدولة أن الإرث ثقيل وحجم الخراب كبير ولكن يجب أن يتحلى كل مسؤول بعقلية المناضل الذي يدافع عن وطنه وشعبه وأن يكون شعاره في كل وقت إنني فداء لهذا الوطن العزيز.

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