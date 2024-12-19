سعيد: الإرث ثقيل وحجم الخراب كبير لكن يجب أن يتحلى كل مسؤول بعقلية المناضل

اخر تحديث : 19/12/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مجلس الشعب

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، على اجتماع لأعضاء الحكومة شدّد فيه على ضرورة استبطان كل مسؤول، مهما كانت الـمسؤولية التي يتحمّلها، آمال الشعب التونسي ويشعر بتطلعاته ويسعى إلى إيجاد الحلول العاجلة ويُذلّل الصعوبات التي تعترض المواطنين.
وأوضح رئيس الدولة أن الإرث ثقيل وحجم الخراب كبير ولكن يجب أن يتحلى كل مسؤول بعقلية المناضل الذي يدافع عن وطنه وشعبه وأن يكون شعاره في كل وقت إنني فداء لهذا الوطن العزيز.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق