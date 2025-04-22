سعيد: الاختيارات الوطنية أثبتت نجاعتها فقد تمّ التحكّم في نسبة التضخّم وأوفت تونس بكافة تعهداتها المالية

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 21 أفريل 2025 بقصر قرطاج، بكلّ من مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية وفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.

وتمّ التعرّض خلال هذا اللقاء إلى ضرورة تعاضد كافة مؤسسات الدّولة لمواجهة التحديات المالية. وأكّد رئيس الدّولة على أنّ الاختيارات الوطنية الثابتة أثبتت نجاعتها فقد تمّ التحكّم في نسبة التضخّم وأوفت تونس بكافة تعهداتها المالية.

كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تنفيذ كلّ المؤسسات المصرفية العمومية منها وغير العمومية ومهما كانت مسمياتها، لقوانين الدولة التونسية.

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