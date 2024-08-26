رئيس الدولة: «التحوير اليوم ضروري.. لا بد من إزالة أكداس الرماد»

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد، أن التحوير الوزاري الذي أقره أمس ضروري باعتبار وأن الوضع تحول منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة مازال الفاعلون فيها يُمنون أنفسهم بالعودة إلى الوراء، مضيفا: « لو نارا نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد… لا بد من إزالة أكداس الرماد وأنا لم أستأخر اللحظة بل كان تأنيا وصبرا » .

واعتبر سعيد أن من قالوا بأن التحوير الوزاري يأتي قبل موعد الانتخابات الرئاسية ببضعة أسابيع من المفترين الكاذبين الذين فرقوا بين الدولة وأمنها القومي والسير العادي لدواليبها وبين الانتخابات، مشددا على أن دواليب الدولة بدون شك تتعطل كل يوم ومن يزال في غيّه وفي أضغاث أحلامه يعمل على تأجيج الأوضاع لغايات انتخابية مفضوحة لأنه جُبر على الفساد فالدولة تستمر وتتواصل وأمنها القومي قبل أي اعتبار .

وقال الرئيس : « لو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إدخال تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تم التردد ولو لحظة واحدة على إجرائه » .

وأكد الرئيس أنه تم الاختيار على عدد من المسؤولين في المسؤوليات المركزية والجهوية والمحلية لكن لم تمر سوى أسابيع قليلة بل أيام معدودات بعد تكليفهم إلا وانطلقت المنظومة من وراء الستار لاحتواء عدد غير قليل منهم ونجحت في العمل الحقير في الالتفاف وفي التوظيف وفي الاحتواء .

وأضاف الرئيس: « موت سريري أدى بعدد من المسؤولين إلى الاعتقاد بأنهم يمارسون اختصاصاتهم كما كانت قبل دستور 2022 فغاب الانسجام المطلوب وتشكلت داخل أجهزة الدولة مراكز وهو ما تطلب وضع حد له.. الوزير هو للمساعدة وليس وزرا أو يمكن أن تكون له اختيارات خارج الاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية » .

وأفاد الرئيس أن بعض المسؤولين حينما تولوا السلطة أخذتهم العزة بها ووضع أبوابا وأقفالا أمام المواطنين فهناك عدد غير قليل من المسؤولين لم يتحملوا واجباتهم بل أغلقوا الأبواب أمام المواطنين عوض التوجه إليهم والسعي إلى إيجاد حلول لمشاكلهم، قائلا: « هناك من كان يُهدد بإشعال حرب أهلية فضلا عن الأزمات المتتالية المفتعلة في أغلبها في كل قطاع وفي كل يوم تقريبا »

كلمات البحث :التحوير الوزاري;رماد;سعيد