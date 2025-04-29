سعيد: التصريحات الصّادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله يوم أمس الإثنين 28 أفريل 2025، بقصر قرطاج لمحمّد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على أنّ التصريحات والبيانات الصّادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي.

وشدّد رئيس الدّولة على أنّ تونس ليست ضيعة ولا بُستانا وإذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها.

وأضاف الرئيس: « هذه الجهات تقلق حين تُريد أن تظهر القلق ولا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها. »

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