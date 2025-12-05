سعيد: التهمة الموجّهة لتونس هي أنّ الشّعب اختار أن يكون حرّا فَنِعْمَ هذه التّهمة وهي شرف لنا

اجتمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس، الخميس الرابع من شهر ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، بسارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة وبسمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط وفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.

وتعرّض رئيس الدّولة في هذا الاجتماع إلى عديد المواضيع من بينها التوازنات المالية للدّولة ومشروع المخطّط التنموي ودور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ مرجعنا والطريق التي نحثّ الخطى للسّير فيها هي الثورة ورفع المعاناة عن كلّ تونسي وتونسيّة في كلّ جهات البلاد بالرغم من الإرث الثّقيل نتيجة لاختيارات غير وطنيّة أدّت إلى تدمير شامل للمرافق العموميّة ونتيجة لمن اعتبروا السّلطة غنيمة تقاسموها بعد أن تقاسموا الأدوار وأثقلوا بلادنا بديون تدفع المجموعة الوطنيّة ثمنها باهظا ولم تستفد منها في شيء، هذا فضلا عن أنّ البعض ما زال يتوهّم أنّه بإمكانه العودة إلى الوراء وزرع أعوانه في كلّ مكان، وهؤلاء كلّهم مكشوفون معلومون ولا أحد فوق المحاسبة طبق القانون، فبئس هذا الوهم وبئس المتوهّمون.

وأكّد رئيس الدّولة مجدّدا إيمانه العميق بأنّ تونس تتوفّر على كلّ الثروات وثروتها البشرية وشبابها على وجه الخصوص قادر على تسلّم المشعل وسيتسلّمه قريبا ويكسر معاول الهدم ليُعوّضها بكلّ أدوات البناء والتشييد.

وخلُص رئيس الجمهوريّة إلى التأكيد مجدّدا على أنّ التهمة الموجّهة لتونس من الذين يحنّون إلى الوصاية والاستعمار في الداخل والخارج على السّواء هي أنّ الشّعب التونسي اختار أن يكون حرّا فَنِعْمَ هذه التّهمة بل هي شرف لنا أثيل، مُذكّرا في هذا السياق، بما كان قاله الزعيم الشهيد خالد الذّكر فرحات حشّاد لقد حاولوا إسكاتنا لكنّهم لا يستطيعون إسكات الحقيقة، وسنعمل دائما بعزيمة لتحقيق حياة الكرامة والشّرف ونعاهد الشّهداء على مواصلة الكفاح لتحيا تونس عزيزة مكرّمة.

كلمات البحث :تهمة;تونس;سعيد;شعب