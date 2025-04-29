سعيد: الحلول التي يستمرّ العمل على تجسيدها جذرية وليست وهمية أو زائفة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس الإثنين 28 أفريل 2025 بقصر قرطاج سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة.

وأكّد رئيس الدّولة في مستهلّ هذا اللقاء على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة في مشاريع القوانين والأوامر لحلّ كلّ القضايا الاجتماعية حلاّ جذريّا لا تراجع بعده، موضّحا أنّ هذه المرحلة من تاريخ تونس تقتضي تحميل المسؤولية داخل أجهزة الدّولة كلّها لمّن لا يعمل من أجل الاستجابة لمطالب التونسيّين.

وأوضح رئيس الجمهورية أنّ معركة التحرير الوطني اليوم هي معركة بين النظام الذي اختاره الشعب والمنظومة التي لا همّ لها سوى استرداد أنفاسها وتأجيج الأوضاع بكلّ السّبل.

وأشار رئيس الدّولة إلى أنّ تونس تعُجّ بالشباب القادر على العطاء كما أنّ الشّعب التونسي أظهر وعيا أسقط به القناع عن هؤلاء الذين كانوا يتظاهرون بالعداء لمدة عقد من الزّمن ولكنّهم في الحقيقة كشفوا أنفسهم بأنفسهم فلفظهم التاريخ ولفظهم الشّعب.

وأكّد رئيس الجمهورية على أنّ الجهد مبذول والحلول التي يستمرّ العمل على تجسيدها جذرية وليست وهمية أو زائفة كالتي كان خُصماء الأمس في الظاهر وحلفاء اليوم يدّعون أنّهم يعملون على تحقيقها.

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