سعيد: العمل جارٍ حتى يأخذ الأطباء والإطار شبه الطبي والأعوان حقوقهم كاملة غير منقوصة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس، الثاني من شهر ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، مصطفى الفرجاني وزير الصحّة.

وتمّ التعرّض خلال هذا اللّقاء إلى تقدّم أشغال بناء عدد من المستشفيات هذا فضلا عن الشروع في استغلال مركز تشخيص الأمراض عن بُعد فلا يتكبّد المريض عناء التنقّل إلى المستشفى بل تُشخّص الأمراض عن بُعد وتُوضع الوصفات الطبية المناسبة للمريض بناء على هذا التشخيص.

كما أكد الرئيس أن المدرسة الطبية التونسية تُشعّ في العالم كله فتونس تُقرض عديد الدول وليس هم من يُقرضون.

كما أشار الرئيس إلى أن النظام القانوني الحالي الذي تم اعتماده منذ عشرات السنين لمهنة الطب أدى إلى وضع غير مقبول، مشددا على أن العمل جارٍ حتى يأخذ الأطباء والإطار شبه الطبي والأعوان حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وأضاف سعيد: « نعمل بكل جهد ودون انقطاع حتى تكون الصحة العمومية التي تم قصفها متوفرة للجميع في كل جهات الجمهورية وتُفتح الأفق واسعة أمام هذه الثروة البشرية التي نعتز بها » .

كما اعتبر رئيس الجمهورية أن المتطببين الذين يدّعون الطب من غير سلك الأطباء ويدعون في العلم معرفة هم دجالون ومشعوذون فهم يُفسدون ولا يُصلحون وفسادهم لا يُرجى منه صلاح…مضيفا: « الجاهل المتحرّف للأمور أخطر من الجاهل الذي يقف عند حدّه » .

وتعهد الرئيس بمواصلة معركة التحرير للقضاء على شبكات الفساد والمفسدين وعلى أذرعهم أينما كانوا ولن يقبل أبدا إلا بالانتصار أو بالاستشهاد.

كلمات البحث :الأطباء;حقوق;سعيد