سعيد: العمل مستمر بهدف التقليص في المؤسّسات العمومية التي لا جدوى من وجودها

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللّقاء الذي جمعه ظهر يوم أمس، الثامن من شهر سبتمبر الجاري بقصر قرطاج، بالسيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة سير عمل الحكومة بوجه عام وعدد من مشاريع النصوص ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص.

وأسدى رئيس الدّولة تعليماته بالاستعداد الجيّد للعودة المدرسية والجامعية في انتظار استكمال تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم وإدخال الإصلاحات الجوهرية في هذا المجال.

ونوّه رئيس الجمهورية بالعمل الذي يقوم به عدد كبير من المواطنين في كلّ مناطق الجمهورية في التعهّد بالمؤسّسات التربوية إيمانا منهم بأنّه لا مستقبل لتونس إلاّ بالعلم والمعرفة، وهذا العطاء وهذا التطوّع يدُلاّن على بداية انطلاق ثورة في العقول وهي المقدّمة الأولى لأي عملية إصلاح وبناء علاقة جديدة بين المواطن وسائر مؤسّسات الدّولة.

وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الدّولة على أنّ الإدارة بوجه عام يجب أن تعمل على تبسيط الإجراءات لا على افتعال العقبات في تقديم الخدمات لمنظوريها بل في تعطيل سير عدد من المرافق العمومية لتأجيج الأوضاع خدمة للوبيات تتلقّى الأوامر من الخارج وهؤلاء لن يبقوا خارج المساءلة والمحاسبة على غرار سابقيهم من الذين أرادوا تفجير الدّولة من الداخل ونهبوا مقدّرات البلاد، مشيرا إلى أنّ العمل مستمرّ لا بهدف إعادة هيكلة عديد المؤسّسات فقط بل بتمكين الشباب على وجه الخصوص من حقّهم المشروع في العمل، هذا بالإضافة إلى التقليص في المؤسّسات العمومية التي لا جدوى من وجودها فضلا عن استنزافها للمال العام.

كلمات البحث :المؤسّسات العمومية;سعيد;عمل