سعيد: الفلاحة هي مستقبلنا ولا يُمكن أن تكون لنا سيادة كاملة ونحن نأكل من وراء البحار

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025 بقصر قرطاج، كمال المدّوري رئيس الحكومة، وحمّادي الحبيّب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه.

وأكّد سعيد أن الفلاحة هي مستقبلنا، مشددا على سيادتنا الفلاحية وأنه لا يُمكن أن تكون لنا سيادة كاملة ونحن نأكل من وراء البحار.

كما دعا الرئيس إلى الاستعداد منذ الآن لموسم الحصاد لتخزين الحبوب حتى لا يأكلها الطير، مؤكدا أم ما حصل في السنوات الماضية لا يُمكن أن يحصل وليتحمّل المسؤولون مسؤولياتهم كاملة إذ لا مجال للتسامح مع من يعبث بالماء.

كما اعتبر الرئيس أن التشريعات الحالية الموجودة لم تُطبق على الوضع المطلوب، مبرزا بأن البحيرات الجبلية هي حل في عديد الدول ويُمكن أن تتدخل وزارة الفلاحة منذ الآن للغرض.

وتساءل الرئيس: « هل تهرّأت شبكات توزيع المياه بالفعل أم أن شبكات الفساد هي التي حلّت محلها؟ « .

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