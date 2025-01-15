سعيد: القارة الإفريقية تعج بكل أنواع الثروات وآن الأوان أن تستفيد منها شعوبها

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد يوم الثلاثاء 14 جانفي الجاري بقصر قرطاج، « Birame DIOP » وزير القوات المسلحة السينغالي بصفته مبعوثا خاصا محمّلا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من قبل « Bassirou Diomaye FAYE » رئيس جمهورية السينغال.

وذكّر رئيس الجمهورية في مستهل المقابلة بعلاقات الأخوة التاريخية الخاصة التي تجمع تونس بالسينغال خاصة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1961، مُشيدا بمستوى التعاون القائم في مختلف المجالات، ومتطلعا لمزيد تطويرها في المستقبل بفضل ما يتوفر عليه البلدان من إمكانيات بشرية وموارد طبيعية من شأنها أن تساهم في مزيد الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين وتحقيق التكامل المنشود على المستوى الثنائي أو في إطار مؤسسات الاتحاد الإفريقي وخاصة منها المؤسسات المالية لدفع عجلة التنمية في القارة الإفريقية.

وشدّد رئيس الدولة على أنّ تونس التي تعتز باستمرار بانتمائها الإفريقي، تؤمن بأنّ إفريقيا للأفارقة وبأنّ الوقت قد حان لاعتماد مقاربة جديدة ومبتكرة تنهض بنسق التكاتف والتعاون والاندماج بين دول القارة وتساعد على تحقيق طموحات شعوبها وتطلعاتها إلى مزيد من التطور والنمو والازدهار وذلك بالتعويل بالأساس على إمكانياتها الذاتية وقدرات أبنائها وعلى مؤسسات التمويل الافريقية، مبرزا استعداد تونس الدائم للتعاون مع أشقائها الأفارقة وانفتاحها على كلّ ما من شأنه أن يساعد على مزيد تطوير آليات التعاون القائمة بما يحقق مستقبلا أفضل للأجيال الحالية والقادمة. فالقارة الإفريقية تعج بكل أنواع الثروات وآن الأوان أن تستفيد منها شعوبها في المقام الأوّل بعد ما عانته طوال قرون من حروب ومجاعات وتهجير واتجار بالبشر.

وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تجاوز دول القارة آلام الماضي لبناء مستقبل جديد أكثر إشراقا لشعوبها من خلال العمل الدؤوب للحدّ من الفوارق التنموية الهائلة في العالم وانخراطها في النضال من أجل بناء نظام إنساني جديد أكثر عدلا وإنصافا وأخذ زمام المبادرة لتغيير واقع القارة الإفريقية نحو الأفضل رغم جسامة التحديات المشتركة التي تواجهها دول القارة في شتى المجالات لا سيما في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل، فضلا عن بقية التحديات ذات العلاقة بالإرهاب والهجرة غير النظامية والتغيرات المناخية حتى يعيش الأفارقة في أوطانهم مستقرين آمنين محفوظي كل الحقوق.

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