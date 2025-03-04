سعيد: المحاولات اليائسة لكسر الإرادة والقضم المتواصل للأراضي العربيّة لا تحوّل الباطل إلى حقّ

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم الاثنين، الثّالث من شهر مارس الجاري، محمّد بن عيّاد كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج.

وأكّد رئيس الدّولة موقف تونس الثّابت من حقّ الشّعب الفلسطينيّ في استرجاع أرضه السّليبة كلّها وإقامة دولته المستقلّة كاملة السّيادة عليها وعاصمتها القدس الشّريف.

وأكّد رئيس الدّولة على أنّ حقوق الشّعوب لا تسقط بالتّقادم وجرائم الإبادة والمحاولات اليائسة لكسر الإرادة والقضم المتواصل للأراضي العربيّة لا تحوّل الباطل الى حقّ، فالحقّ المسلوب سيبقى قائما حتى استرداده دون نقصان.

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