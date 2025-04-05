سعيد: الوطنيّة والعطاء والفداء أفضل من كفاءة توظّف لخدمة دوائر الفساد

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الجمعة 4 أفريل 2025 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للتّداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر.

ومن بين اهم النصوص التي تمّ التّداول فيها مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم ومشروع أمر يتعلق بتنظيم اعمال المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وطرق سيرها إلى جانب مشروع أمر يتعلق بضبط مقدار المنحة الشهرية المخولة لأعضاء المجالس المذكورة وشروط إسنادها.

وأكّد رئيس الدولة على أن هذا البناء متّسق مع مسار الثورة، وأن الشعب التونسي ماض إلى الأمام لتحقيق كل أهدافها ولإحباط مناورات كلّ من يحنّون إلى العودة إلى الوراء.

كما تم التعرّض خلال هذا المجلس إلى عديد المواضيع ذات العلاقة بسير عدد من المرافق العمومية.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستباق والاستشراف في كل مجال لسدّ جميع المنافذ أمام كلّ من يسعون إلى افتعال الأزمات. ومن يقصّر في تحمّل مسؤوليته، فلن يبق دون مساءلة وهناك من هو قادر على تعويضه، فالوطنيّة والعطاء والفداء أفضل من كفاءة، هذا إن كانت بالفعل كفاءة، توظّف لخدمة دوائر الفساد ودوائر الخيانة والعمالة. فبالرّوح الوطنيّة الثابتة وبالعطاء دون حدود تُبنى الأوطان وتُحقّق الآمال والأهداف.

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