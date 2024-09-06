سعيد: تونس أوفت بكل تعهداتها المالية ولم يقع اللجوء إلى قانون مالية تكميلي

اخر تحديث : 06/09/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

رئيس الدولة ووزيرة المالية
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 5 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.
وتناول اللقاء تنفيذ ميزانية الدولة والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية القادمة.
وأكد رئيس الجمهورية أن بلادنا أوفت بكل تعهداتها المالية ولم يقع اللجوء إلى قانون مالية تكميلي بالرغم من الصعوبات والتقلبات التي يشهدها العالم ولأن تونس اختارت أن تعوّل على امكانياتها الذاتية وعلى استقلال قرارها الوطني.
كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة اعتماد نظام جبائي عادل واعتماد نظام الضريبة التصاعدية لأن الجباية العادلة المنصفة من بين المقدمات الأساسية لتحقيق العدل الاجتماعي.


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