سعيد: تونس ستبقى منتصرة لقضايا الحق والعدل في العالم وفي مقدمتها الحق الفلسطيني

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأكّد رئيس الدولة على ثوابت الدبلوماسية التونسية في ظلّ التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم بأسره.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى تكثيف العمل الدبلوماسي والقنصلي بمختلف جوانبه من أجل تدعيم علاقات التعاون والشراكة لبلادنا وتنويعها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل واستقلال القرار الوطني، والاستعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية والإقليمية والدولية القادمة حتى تواصل الدبلوماسية التونسية الاضطلاع بدورها المركزي في الدفاع عن مصالح تونس وتعزيز مساهماتها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في العالم.

وجدّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، التأكيد على أن تونس تدعو لإرساء نظام إنساني جديد متقدما على النظام الدولي الحالي، وستبقى منتصرة لقضايا الحق والعدل في العالم وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وإقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

كلمات البحث :الحق الفلسطيني;تونس;سعيد