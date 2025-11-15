سعيد: تونس قبل يوم 25 جويلية كانت على وشك الانفجار وما حصل يعتبر إنقاذا للدّولة استجابة لإرادة الشعب

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم أمس، 14 من شهر نوفمبر الجاري بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الذي قدّم لرئيس الدّولة تقريرًا يتعلّق بنشاط هذه الهيئة الدستوريّة إلى جانب تقريرها المالي بعنوان سنة 2024.

وكان هذا اللّقاء مناسبة ذكّر فيها رئيس الدّولة بأنّ ما حصل في تونس منذ 25 جويلية 2021 يعتبر إنقاذا للدّولة استجابة لإرادة الشعب إذ تمّ تنظيم استشارة وطنيّة عقبه استفتاء إلى جانب تنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشّعب وأعضاء المجالس المحلية التي انبثق عنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم قبل أن يتمّ تنظيم الانتخابات الرئاسيّة في كلّ المواعيد التي حُدّدت لها، مُذكّرا بأنّ تونس قبل يوم 25 جويلية 2021 كانت على وشك الانفجار كما تمّ الترتيب لذلك من قبل من اعتبروا الدّولة غنيمة وتقاسموا الأدوار كما يتقاسمونها اليوم.

وعلى صعيد آخر، تمّ التعرّض خلال اللّقاء إلى ضرورة الاستعداد لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس البلدية وذلك بعد أن يتمّ وضع قانون جديد يتعلّق بها.

