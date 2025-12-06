سعيد: تونس لن ترضخ أبدا للوبيات ومن والاهم داخل الإدارة

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الجمعة، إلى مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة واجتمع مع سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة.

وأكد الرئيس أن تونس لن ترضخ أبدا للوبيات ومن والاهم داخل الإدارة، مشددا على أن من يحن إلى الماضي فليذهب إلى الماضي فقد لفضهم التاريخ والشعب .

كما شدد الرئيس على أن الثورة مستمرة، مضيفا: « نحن على حق لأننا نعبر عن صاحب السيادة الشعب التونسي.. سنُحقق كل أهداف الشعب الذي تم إقصاءه وتهميشه في كل مكان » .

وأفاد الرئيس بقوله: « الضعيف عندي قوي حتى يأخذ حقه والقوي ضعيف إذا اعتقد أنه فوق القانون وسيُحاسب مهما كان موقعه، ومن يعتقدون أنهم فوق القانون فليعلموا أن تونس تقوم على القانون » .

وأبرز الرئيس بأن « الدولة قوية بمؤسساتها وأن الثورة مستمرة ولا مجال لأي كان بأن يتطاول على مؤسسات الدولة » .

كلمات البحث :إدارة;تونس;سعيد