سعيد: تونس لن تقبل أبدا بأن تكون موطنا ولا مقرا لا معبرا ولا ممرا للوافدين خارج القانون

أكد رئيس الدولة قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 68 لعيد قوات الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن تونس لن تقبل أبدا بأن تكون موطنا ولا مقرا لا معبرا ولا ممرا للذين يفدون عليها خارج أي إطار قانوني .

وشدد رئيس الجمهورية على أن الأقنعة سقطت وأوراق التوت يبست وتكسّرت وأن من يحلم بالعودة إلى الوراء فليعش لوحده في أضغاث أحلامه، مبرزا بأن الشعب التونسي حسم أمره يوم 27 ديسمبر 2010، وأكد حسمه يوم 25 جويلية 2021.

وأضاف الرئيس: » لا رجوع على الأعقاب وإلى الوراء وإلى ما قد مرّ وما قد قضى .. نواجه تحديات مصيرية ولكن مصيرنا بأيدينا ولا نمو ولا استقرار بدون أمن على النفس وعلى العرض وعلى المال » .

كما قال سعيد: » لا نقبل لا الاتجار بالبشر ولا بأعضاء البشر ولن نقبل أبدا بكل أصناف الجريمة » .

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