سعيد: تونس لن تنسى أبدا شهداءها الأبرار ولن تتردّد في مزيد الإحاطة بالجرحى والمصابين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأربعاء 8 جانفي 2025 بقصر قرطاج، خالد السهيلي، وزير الدفاع الوطني.

ونوّه رئيس الجمهورية بالمجهودات المتواصلة التي تقوم بها قواتنا المسلّحة العسكرية في كافة المجالات وأوّلها الدفاع عن حمى هذا الوطن العزيز.

كما تمّ التعرّض، خلال هذا اللقاء، إلى مشروع تنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 والمتعلّق بمؤسّسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وهو المشروع الذي صادق عليه مجلس نوّاب الشعب.

وأكّد رئيس الدولة على أن هذه المؤسسة تعكس أولا أن تونس لا تنسى أبدا من خضبوا بدمائهم الزكية أرضها العزيزة فارتقوا عند الله شهداء أو أصيبوا من أجل الدفاع عنها ومن أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن القدر شاء أن يكون تاريخ هذا التنقيح هذا اليوم هو تاريخ ذكرى الشهيد بتالة، فتونس لن تنسى أبدا شهداءها الأبرار كما لن تتردّد في مزيد الإحاطة بالجرحى والمصابين حتى تظلّ حرّة مستقلة أبد الدهر تحفظ سيادتها كاملة وتحفظ سيادة الشعب كاملة بدورها كما أراد وكما يريد.

كلمات البحث :تونس;جرحى;سعيد