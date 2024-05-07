سعيد: جمعيات تتباكى على وضعية المهاجرين أكثر من يقومون عليها خونة وعملاء

أكد رئيس الدولة قيس سعيد خلال كلمة له في اجتماع مجلس الأمن القومي مساء الاثنين، أن الجمعيات التي تتباكى أمام وسائل الإعلام بخصوص وضعية المهاجرين غير الشرعيين في تونس تتلقى أموالا طائلة من الخارج ومن يقومون على هذه الجمعيات أكثرهم خونة وعملاء.

وأكد الرئيس أنه لا مجال لجمعيات يُمكن أن تحل محل الدولة ولا مجال للتطاول على الدولة باسم حرية التعبير، مضيفا بقوله: » نعم لحرية التعبير ولا للخيانة وللعمالة ولا للأبواق المسعورة مدفوعة الأجر من الخارج ..الحرية لا تعني الفوضى ولا تعني التطاول على قوانين الدولة » .

وشدد الرئيس على أن تونس لن تكون أرضا لتوطين هؤلاء أو مقرا لهم وتعمل على ألا تكون أيضا معبرا لهم، مبرزا بأنه على دول شمال المتوسط أن تتحمل مسؤولياتها في الغرض.

وأعلن الرئيس بأن قوات الأمن عثرت في صفاقس على مكان لاحتجاز مهاجرين غير شرعيين، متسائلا عن كيفية صدور طلب عروض في إحدى الصحف اليومية عن أرض لإيواء المهاجرين، قائلا: » الأموال تتدفق لمن يدّعي زورا وبهتانا أنه يحمي هؤلاء » .

وأوضح الرئيس بأن وثيقة بمركز واحد بصفاقس اطّلع عليها تُبرز بأن أكثر من 20 مليار تدفقوا على تونس في الغرض، متسائلا عن غياب لجنة التحاليل المالية وعن كيفية دخول هذه الأموال في تونس.

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