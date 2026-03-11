سعيد: دعم نشاط « ديوان رجيم معتوق» سيُساهم في تحويل الصّحراء التّونسية إلى مناطق خضراء منتجة

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس، العاشر من شهر مارس الجاري بقصر قرطاج، خالد السهيلي وزير الدّفاع الوطني.

وأثنى رئيس الدّولة في هذا اللّقاء على الجهود التّي تبذلها قوّاتنا العسكريّة للذّود عن حمى الوطن ونجدة المواطنين كلّما اقتضى الواجب ذلك، هذا إلى جانب المشاريع التّي تتولّى الإدارة العامّة للهندسة العسكريّة الإشراف عليها في كافّة أنحاء البلاد.

كما تطرّق رئيس الجمهوريّة إلى نشاط ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصّحراء، معربًا عن يقينه بأنّ تعزيز دعمه سيساهم في تحويل الصّحراء التّونسية إلى مناطق خضراء منتجة، خاصّة وأنّ التجارب المنجزة أثبتت إمكانيّة إنتاج مختلف أنواع الخضر والغلال في هذه المناطق.

كلمات البحث :رجيم معتوق;سعيد;صحراء;مناطق خضراء منتجة