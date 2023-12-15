سعيد: سأتحمل المسؤولية الجسيمة وكل الأوزار رغم المكائد والمخططات التي يرتبون لها

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بأحمد الحشاني، رئيس الحكومة وليلى جفّال وزيرة العدل وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية اليوم الأربعاء، أنه سيتحمل المسؤولية الجسيمة و كل الأوزار رغم المكائد والمخططات التي يرتبون لها، قائلا: « سنواصل بنفس العزيمة والثبات حتى نطهر البلاد ونحاسب المفسدين » .

وقال سعيد: « يقتضي الواجب والعهد الذي قطعته مع ربي ومع الشعب التونسي ومع نفسي أن نخوض حربا بلا هوادة ضد المفسدين الذين مازالوا إلى اليوم يتخفون وراء بعض الأشخاص.. نعلم بوجود مركز قرار لهم ولن يكون بمنأى عن المحاسبة » .

وانتقد سعيد عدم شعور بعض المسؤولين بالواجب وباللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم، مشيرا إلى أنه ما كان للشكايات أن تصل إلى رئاسة الجمهورية لو تحمل المسؤولون في المستوى المركزي والجهوي والمحلي المسؤولية » .

وأضاف الرئيس: « إذا كان المسؤول لا يتحمل المسؤولية وينخرط أيضا في الفساد فليُغادر منذ الآن قبل أن يتم اتخاذ القرار بإبعاده عن تلك المسؤولية » .

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