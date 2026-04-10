سعيد: ستبقى تونس أبيّة ثابتة وستنتصر على كل الصعاب.. ولا نقبل إلا بالنّصر

أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم الخميس، التاسع من شهر أفريل الجاري، بروضة الشهداء بالسّيجومي، على موكب إحياء الذّكرى الثّامنة والثمانين لعيد الشّهداء.

واستهلّ رئيس الدّولة الموكب بتحية العلم المفدى على أنغام النشيد الوطني، قبل أن يضع إكليلاً من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء، ويتلو فاتحة الكتاب ترحّماً على أرواحهم الطاهرة الزكية.

وتحوّل رئيس الجمهوريّة إثر ذلك إلى منطقة حي هلال حيث التقى بعدد من المواطنين، مشدداً على أن العمل مستمرّ في كل أنحاء الجمهوريّة لتحقيق مطالبهم المشروعة في كافّة المجالات ومؤكّدا على أن العهد هو العهد والوعد هو الوعد وسيجد طريقه إلى التّحقيق بالرّغم من كلً الصعوبات وبالرّغم من الإرث الثقيل من التّخريب والفساد.

وأضف الرئيس: « لا نقبل إلا بالنصر.. ستبقى تونس قوية أبيّة ثابتة وستنتصر على كل الصعاب والعقبات بإرادة لا تلين » .

