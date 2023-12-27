سعيد: سيادة الدولة في الخارج هي من سيادة الشعب في الداخل

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الاربعاء 27 ديسمبر 2023، نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وشدد رئيس الجمهورية على ثوابت السياسة الخارجية التونسية وعلى استقلال القرار الوطني، موضحا أن سيادة الدولة في الخارج هي من سيادة الشعب في الداخل.

كما تناول اللقاء دور القناصل في تقديم أفضل الخدمات في أسرع الاوقات للتونسيين المقيمين بالخارج.

وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية إلى تكثيف العمل الدبلوماسي في كافة المحافل الدولية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووقف هذا العدوان الهمجي الصهيوني عليه، مؤكدا موقف تونس الثابت من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة في كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

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